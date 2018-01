Marcos Daniel e André Sá formam dupla e treinam para Davis Marcos Daniel e André Sá vão disputar juntos o torneio de duplas do Challenger da Cidade do México, que distribui US$ 125 mil em prêmios, a pedido de Fernando Meligeni, capitão da equipe brasileira da Copa Davis. ?Eu pedi que eles jogassem juntos no México para ver como se sentem. O André (Sá) já fez dupla com o Ricardinho e com o Saretta e precisava testar a parceria com o Marcos também. Isso não significa que essa vai ser a dupla escalada. É só mais uma possibilidade que a gente precisava testar?, disse Meligeni. Gustavo Kuerten não jogará contra o Equador, de 7 a 9 de abril. Como a Cidade do México fica a 2.235 metros de altitude em relação ao nível do mar, o torneio servirá também para os atletas se adaptarem à altitude, já que na Davis jogarão em Cuenca, a uma altitude 2.500 metros. Marcos Daniel e André Sá vão do México diretamente para Cuenca, onde encontrarão com André Ghem, Flávio Saretta e a comissão técnica, que irão para o Equador a partir do Brasil.