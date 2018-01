Marcos Daniel é derrotado por Gaston Gaudio no México O sonho do tenista brasileiro Marcos Daniel de conseguir um título de um torneio ATP acabou mais uma vez nesta quinta-feira. Ele foi derrotado pelo argentino Gaston Gaudio por 2 sets a 1 (4/6, 6/2 e 3/6) e assim está eliminado nas quartas-de-final do Torneio de Acapulco, no México. Com a vitória, o argentino - campeão do Brasil Open deste ano - segue na competição e vai disputar as semifinais. Em outro jogo desta fase, Luis Horna (Peru) venceu Agustin Calleri (Argentina) por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4).