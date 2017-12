Marcos Daniel é eliminado na 1ª rodada do Torneio de Tóquio O tenista brasileiro Marcos Daniel foi eliminado na primeira rodada do Torneio de Tóquio, no Japão, ao perder nesta segunda-feira para o canadense Frank Dancevic por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. A competição asiática está sendo disputada em piso rápido e distribui US$ 665 mil em premiação. Segundo melhor brasileiro no ranking de entradas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) - ocupa a 110ª colocação -, o atleta gaúcho deverá enfrentar o rival novamente na Copa Davis 2007. Caso passem pela Colômbia, os canadenses pegam a equipe nacional no Zonal Americano da competição por equipes. Na próxima rodada da competição japonesa, Frank Dancevic, que ocupa a 96ª colocação no ranking, vai enfrentar o britânico Tim Henman, décimo cabeça-de-chave. Os dois tenistas nunca se enfrentaram pelo circuito da ATP. O campeão do Torneio do Japão vai somar 250 pontos na Corrida dos Campeões e também vai embolsar US$ 118 mil em premiação. O sul-africano Wesley Moodie é o atual vencedor da competição. Confira outros resultados desta segunda - Takao Suzuki (JPN) venceu Simon Greul (ALE) por 6/2 e 6/2 - Jiri Novac (RCH) venceu Robin Vik (RCH) por 4/6, 6/4 e 6/4 - Edgardo Massa (ARG) venceu Konstantinos Economidis (GRE) por 6/1 e 6/3 - Kenneth Carlsen (DIN) venceu Gouichi Motomura (JPN) por 7/6, 3/6 e 2/6 - Yeu-Tzuoo Wang (THA) venceu Kevin Kim (EUA) por 6/3 e 6/1 - Kristian Pless (DIN) venceu Rik De Voest (RSA) por 6/3 e 6/4 - Juan Martín del Potro (ARG) venceu Go Soeda (JPN) por 6/1 e 6/3