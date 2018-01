Marcos Daniel é eliminado por romeno em torneio austríaco O tenista brasileiro Marcos Daniel, número 1 do País, está fora do ATP de Kitzbuehel, na Áustria, que é disputado em quadras de saibro. Nesta terça-feira, pela segunda rodada, o gaúcho foi derrotado pelo romeno Andrei Pavel por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/4. Cabeça-de-chave número 16, Pavel espera seu adversário nas oitavas-de-final - sairá do vencedor entre o espanhol Tommy Robredo (2.º pré-classificado) e o austríaco Juergen Melzer, que venceu o espanhol Oscar Hernandez por 2 a 0 (6/3 e 6/4). Em outros jogos do dia, o alemão Philipp Kohlschreiber ganhou do australiano Peter Luczak por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/3) e 7/5 -, o argentino Mariano Zabaleta passou pelo alemão Rainer Schuettler por 6/1 e abandono, o equatoriano Nicolas Lapentti derrotou o checo Tomas Zib por 2 a 0 - com parciais de 7/6 (12/10) e 6/3 - e o alemão Denis Gremelmayr eliminou o belga Christophe Rochus (cabeça 14) por 2 a 0 - parciais de 7/5 e 6/1. Croácia Pela primeira rodada do ATP de Umag, na Croácia, que distribui 432 mil dólares em prêmios, a surpresa foi a eliminação do argentino Guillermo Coria (cabeça-de-chave número 3) para o checo Robin Vik por fáceis 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/3. Em outras partidas, o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo ganhou do compatriota Fernando Vicente por 2 a 1 - parciais de 5/7, 6/0 e 6/1 - e o argentino Carlos Berlocq passou pelo italiano Stefano Galvani com um duplo 6/2.