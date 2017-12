Marcos Daniel enfrenta romeno na Áustria nesta quarta O tenista brasileiro Marcos Daniel - que eliminou o ex-número 1 Lleyton Hewitt na estréia, na última segunda-feira - enfrenta nesta quarta-feira o romeno Andrei Pavel, número 111 do ranking e especialista em quadras rápidas, pelo ATP de Poertschach, na Áustria. A partida deve acontecer por volta das 8 horas (de Brasília). Daniel, que nesta semana perdeu uma posição no Ranking de Entradas (passou para a 89.ª posição), tem dura missão de manter o ritmo positivo, já que eliminou um favorito e nesta temporada outros brasileiros que conseguiram tal feito caíram justamente na rodada seguinte dos torneios que disputaram. E se passar, iguala o melhor resultado do ano, que é chegar à fase quarta-de-final de um torneio (conseguiu isso em Acapulco, no México).