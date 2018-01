Marcos Daniel fora do Aberto da Austrália O gaúcho Marcos Daniel, ex-número 1 do Brasil, nem sequer chegou a terminar o seu jogo de estréia no Aberto da Austrália, em Melbourne. Depois de ter perdido os dois primeiros sets para o francês Julien Benneteau - jogador saído do qualifying - por 6/2 e 6/1, o brasileiro acabou desistindo da partida, quando perdia o terceiro set por 3 a 0. Daniel, no ranking da ATP desta segunda-feira, perdeu duas posições, passando a ocupar o 99.º lugar. Também Thomas Behrend, brasileiro radicado na Alemanha, não passou pela estréia e caiu diante o espanhol Feliciano Lopez por 6/2, 7/5 e 6/3. O espanhol Carlos Moya, finalista na Austrália em 1997, foi eliminado nesta madrugada na estréia diante do romeno Andrei Pavel por 6/4, 7/6 (7/5), 4/6, 3/6 e 6/4. O argentino David Nalbandian sofreu um susto diante de Denai Udomchoke, da Tailândia, mas conseguiu passar pela rodada de abertura ao marcar 6/2, 6/2, 1/6, 6/7 (7/4) e 6/1. Sharapova rapidinha Número 4 do ranking, a russa Maria Sharapova precisou de apenas 59 minutos para garantir seu lugar na segunda rodada do Aberto da Austrália, ao vencer a alemã Sandra Kloesel por 6/2 e 6/1. Na próxima partida, pega a norte-americana Ashley Hardkoroad, saída do qualifying, que passou pela chinesa Shuai Peng por 6/4 e 6/1. Venus fora Em um nível cada vez mais forte, o tênis feminino no Aberto da Austrália mostrou algumas surpresas na primeira rodada. A principal delas foi a eliminação da norte-americana Venus Williams, que perdeu para a tenista búlgara Tszvetana Pironkova por 2/6, 6/0 e 9/7. Esta foi a primeira participação de Tszvetana Pironkova, de 18 anos, em um torneio de Grand Slam. Ela é filha de campões olímpicos. Seu pai, Kiril, competia no remo e sua mãe Radasveta, na natação. Outra surpresa ficou para a eliminação de uma das beldades russas, Elena Dementieva, considerada as pernas mais bem torneadas do tênis feminino, que acabou sendo eliminada pela alemã Julia Schruff por 7/5 e 6/2. Por outro lado, a checa Daniela Hantuchova passou pela japonesa Saoni Obata por 3/6, 6/3 e 6/0.