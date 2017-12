Marcos Daniel leva pneu e é eliminado em torneio austríaco O tenista brasileiro Marcos Daniel está fora do Torneio de Poertschach, realizado na Áustria e com a distribuição mais de 400 mil dólares em prêmio. Nesta quarta-feira, o gaúcho foi derrotado pelo romeno Andrei Pavel por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/0 (um pneu, como é conhecido no tênis) -, em jogo válido pelas oitavas-de-final da competição. Com a eliminação, Daniel volta as suas atenções ao Aberto de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, que começará no próximo domingo. Embalado pela vitória na estréia sobre o australiano Lleyton Hewitt, ex-número 1 do mundo, Marcos Daniel equilibrou o jogo contra Pavel e só perdeu o set por detalhes com a parcial de 7/5. No intervalo, as chuvas interromperam a rodada em Poertschach e a partida só teve reinício cerca de três horas depois. Completamente perdido, em quadra, o brasileiro foi dominado pelo romeno e levou um pneu (6/0). Em outro confronto já realizado nesta quarta, o austríaco Oliver Marach fez a festa da torcida local ao bater o francês Gilles Simon por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/5) e 6/1. A partida também teve problemas de paralisação por causa das chuvas na região.