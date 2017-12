Marcos Daniel perde para convidado em Roland Garros O tenista número 1 do Brasil, Marcos Daniel, foi eliminado na primeira rodada do torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, ao ser derrotado pelo francês Mathieu Montcourt, número 213 do mundo, por 3 a 1 (6/2, 6/4, 1/6 e 6/2). Sem ranking para participar do torneio, Montcourt foi convidado pela organização, que procura estimular a participação de tenistas locais. A partida durou 2 horas e 26 minutos e Daniel teve seu melhor momento no terceiro set, quando dominou a partida e não deu chances ao francês. Com a queda na estréia, Daniel, número 88 do mundo, deve perder o primeiro lugar do Brasil para Flávio Saretta, que nesta quarta-feira enfrenta o russo Nikolay Davydenko pela segunda rodada do torneio. Montcourt, por sua vez, enfrenta o vencedor do duelo entre o checo Jan Hernych e o australiano Lleyton Hewitt - que foi derrotado por Daniel na semana passada, na primeira rodada em Pörtschach, na Áustria. Dificuldade para Baghdatis O cipriota Marcus Baghdatis, vice-campeão do Aberto da Austrália, suou para eliminar o espanhol Albert Portas por 3 a 1 (6/4, 6/4, 6/7 (5/7) e 6/1), e pega na segunda rodada o francês Julien Benneteau, que passou, também em quatro sets, pelo sérvio Janko Tipsarevic (6/2, 6/4, 6/7 (5/7) e 6/3). Já o alemão Tommy Hass venceu por 3 a 0 compatriota Rainer Schüttler (6/4, 6/3 e 6/3), e vai enfrentar outro alemão, Alexander Waske, que eliminou o espanhol Fernando Vicente em quatro sets (6/4, 4/6, 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4)). O croata Ivan Ljubicic passou com tranqüilidade pelo argentino Carlos Berlocq: 3 a 0, com parciais de 6/2, 6/0 e 6/3. Outros jogos já encerrados do torneio masculino: Gael Monfis (FRA) 3 x 2 Andy Murray (GBR) - 6/1, 6/4, 6/7 (2/7), 1/6 e 6/2 Paul-Henri Mathieu (FRA) 3 x 0 Bjorn Phau (ALE) - 6/4, 6/2 e 6/1 Olivier Rochus (BEL) 3 x 0 Jean-Christophe Faurel (FRA) - 6/1, 6/4 e 6/2 Dominik Hrbaty (SVQ) 3 x 2 Sergio Roitman (ARG) - 6/4, 6/2, 3/6, 2/6 e 6/3 Dick Norman (BEL) 3 x 0 Edgardo Massa (ARG) - 6/1, 6/3 e 6/3 Fernando Verdasco (ESP) 3 x 1 Juan Ignacio Chela (ARG) - 6/1, 6/3, 6/7 (6/8) e 6/4 Albert Montanes (ESP) 3 x 1 Robby Ginepri (EUA) - 6/3, 6/7 (2/7), 6/1 e 6/4 Oscar Hernandez (ESP) 3 x 0 Gilles Simon (FRA) - 6/4, 6/2 e 6/3 Dieter Kindlmann (ALE) 3 x 0 Razvan Sabau (ROM) - 6/3, 6/2 e 6/2 Davide Sanguinetti ITA 3 x 0 Daniele Bracciali (ITA) - 3/6, 7/6 (12/10), 6/3 e 6/3 Juan Mónaco (ARG) 3 x 0 Melle van Gemerden (HOL) - 6/3, 6/2 e 6/4 Ivo Karlovic (CRO) 3 x 0 Olivier Patience (FRA) - 7/6 (8/6), 7/6 (7/1) e 7/6 (12/10) Jiri Vanek (RCH) x Nicolas Mahut (FRA) - 6/3, 7/6 (7/3), /7 (5/7) e 7/6 (7/3)