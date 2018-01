Marcos Daniel perde para Gaudio e é eliminado na Suécia Melhor tenista brasileiro do ranking da ATP, número 81, Marcos Daniel foi derrotado nesta terça-feira pelo argentino Gaston Gaudio por 2 sets a 0 e eliminado na primeira rodada do Torneio de Gstaad, evento que distribui 421 mil euros em prêmios. A partida entre os dois tenistas começou equilibrada e Gaudio, atual campeão da competição suíça, só conseguiu vencer o primeiro set no tie-break, por 7/6 (7/4). Já no segundo, o argentino não encontrou dificuldades para quebrar o saque do brasileiro e fazer 6/2. Agora, Gaudio vai enfrentar o belga Christophe Rochus, que nesta terça passou pelo espanhol Fernando Vicente por 2 a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/2. Em outro jogo, o croata Marn Cilic eliminou o italiano Andreas Seppi por 2 a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (8/6). Já pelo Torneio de Bastad, disputado na Suécia, com mais de 320 mil euros em prêmios, o espanhol Nicolás Almagro passou pelo checo Tomas Berdych por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (9/7). Também por 2 a 0, o peruano Luis Horna derrotou o sueco Tomas Johansson (6/4 e 6/2). Em outro jogo, o argentino Guillermo Coria perdeu para o seu compatriota José Acasuso por 2 a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 7/5.