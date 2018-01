Marcos Daniel reassume a posição de número 1 do Brasil Com a classificação para as quartas-de-final do ATP de Acapulco (México), na semana passada, o gaúcho Marcos Daniel voltou a assumir a posição de tenista número 1 do Brasil, ocupando a 84ª colocação na lista da ATP divulgada nesta segunda-feira. Passou à frente de Flávio Saretta ? que perdeu quatro posições ? e está em 86.º lugar. Gustavo Kuerten, que deve voltar a jogar esta semana em Indian Wells (EUA), está na 274ª posição. Daniel foi o único brasileiro a jogar em Acapulco, enquanto Guga e Saretta preferiram se poupar. Guga vai jogar, a partir de sexta-feira, no Masters Series de Indian Wells, usando pela última vez o recurso do ranking congelado. Já Saretta, surpreendentemente, desistiu de um Masters Series para disputar o qualifying de um torneio pequeno em Sunrise, na Flórida. Daniel vai para Indian Wells. Entre os líderes do ranking não houve mudanças. Roger Federer, apesar da derrota para Rafael Nadal na final do ATP de Dubai (Emirados Árabes Unidos), mantém a liderança com certo conforto. O suíço tem 6.935 pontos contra 4.665 do espanhol. Confira abaixo as classificações do ranking de entradas e da Corrida dos Campeões: Entradas 1.º - Roger Federer (SUI) - 6.935 pontos 2.º - Rafael Nadal (ESP) - 4.665 3.º - Andy Roddick (EUA) - 2.685 4.º - David Nalbandian (ARG) - 2.560 5.º - Nikolay Davydenko (RUS) - 2.390 6.º - Ivan Ljubicic (CRO) - 2.245 7.º - Guillermo Coria (ARG) - 2.100 8.º - Gastón Gaudio (ARG) - 1.985 9.º - Andre Agassi (EUA) - 1.915 10.º - Lleyton Hewitt (AUS) - 1.890 84.º - Marcos Daniel (BRA) - 484 86.º - Flávio Saretta (BRA) - 466 274.º - Gustavo Kuerten (BRA) - 120 Corrida dos Campeões 1.º - Roger Federer (SUI) - 292 pontos 2.º - Marcos Baghdatis (CYP) - 154 3.º - Tommy Haas (ALE) - 137 4.º - Ivan Ljubicic (CRO) - 130 5.º - Nikolay Davydenko (RUS) - 103 6.º - Nicolas Kiefer (ALE) - 93 7.º - James Blake (EUA) - 90 8.º - David Nalbandian (ARG) - 90 9.º - Jarkko Nieminen (FIN) - 84 10.º - Radek Stepanek (RCH) - 83 77.º - Marcos Daniel (BRA) - 17 117.º - Ricardo Mello (BRA) - 7 118.º - Flávio Saretta (BRA) - 7 163.º - André Ghem (BRA) - 3 189.º - Gustavo Kuerten (BRA) - 1 190.º - André Sá (BRA) - 1