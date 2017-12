Marcos Daniel se supera e bate Hewitt de virada na Áustria O tenista brasileiro Marcos Daniel, atual número 2 do País e 89 do mundo, fez um jogo de superação e conseguiu derrotar de virada o australiano Lleyton Hewitt, ex-número 1 do ranking mundial, por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/3) -, nesta segunda-feira, pela primeira rodada do ATP de Poertschach, na Áustria. Com a vitória sobre o cabeça-de-chave número 2 do torneio, o gaúcho se credenciou para enfrentar o romeno Andrei Pavel, que venceu o argentino Carlos Berlocq por 2 a 0 (7/5 e 6/2). Além de avançar na Áustria e ter uma boa preparação para o Torneio de Roland Garros - o segundo Grand Slam da temporada, que começará na próxima semana -, Marcos Daniel deverá reassumir o posto de melhor tenista do Brasil. Ele foi ultrapassado por Flávio Saretta, que na semana passada venceu o russo Marat Safin, na estréia do Masters Series de Hamburgo, na Alemanha. A surpresa do dia foi a eliminação do eslovaco Dominik Hrbaty (cabeça-de-chave número 3) para o francês Richard Gasquet por 2 sets a 1 - com parciais de 6/0, 4/6 e 6/3. Quem não decepcionou foi o argentino Juan Ignacio Chela (quinto pré-classificado), que bateu Yeu-Tzuoo Wang, de Taiwan, por 2 a 0 - com parciais de 6/3 e 6/1. Em outros jogos da primeira rodada, o espanhol Nicolas Almagro (cabeça 6) venceu o belga Christophe Rochus por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4), o espanhol Alberto Martín ganhou do italiano Potito Starace por 2 a 0 (7/5 e 7/6), o austríaco Juergen Melzer eliminou o compatriota Stefan Koubek por 2 a 0 (6/4 e 7/5) e o checo Jiri Novak passou pelo alemão Bjoern Phau com um duplo 6/3.