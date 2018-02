Marcos Daniel também é eliminado em Buenos Aires Depois de Ricardo Mello, agora foi a vez de Marcos Daniel ser eliminado do Torneio de Buenos Aires, na Argentina. O tenista brasileiro perdeu nesta terça-feira para o chileno Nicolas Massu por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/1. Com as eliminações de Ricardo Mello e Marcos Daniel, além da desistência de Gustavo Kuerten - com contusão no tornozelo -, restou apenas um tenista brasileiro no Torneio de Buenos Aires. É Flávio Saretta, que estréia também nesta terça-feira.