Marcos Daniel também é eliminado em Miami O Brasil ficou sem tenistas no Masters Series de Miami. Assim como já tinha acontecido com Thiago Alves e Ricardo Mello, Marcos Daniel foi eliminado nesta terça-feira no qualifying do torneio. Além disso, Gustavo Kuerten e Flávio Saretta nem entraram na disputa, pois ambos estão se recuperando de contusão. Em busca de vaga na chave principal do torneio, Marcos Daniel chegou a ganhar na primeira rodada do qualifying, ao passar pelo canadense Philip Bester na segunda-feira. Mas, nesta terça, o brasileiro perdeu para o norte-americano Kevin Kim, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3, 3/6 e 2/6. Ricardo Mello também chegou na segunda rodada, após eliminar o alemão Rainer Schuettler, mas foi eliminado nesta terça por outro tenista da Alemanha: Simon Greul. Já Thiago Alves perdeu logo na estréia, diante do checo Jan Hernych.