Marcos Daniel vence espanhol e avança em torneio austríaco O tenista brasileiro Marcos Daniel derrotou, nesta segunda-feira, o espanhol Albert Montanes por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/3 - e se classificou à segunda rodada do ATP de Kitzbuehel, na Áustria, que é disputado em quadras de saibro. Com a vitória, o número 1 do País no ranking mundial terá pela frente o romeno Andrei Pavel, cabeça-de-chave número 16, na seqüência do torneio, que distribui 625 mil euros em prêmios. Em outro jogo do dia, o australiano Peter Luczak teve trabalho para bater o checo Ivo Minar por 2 sets a 1 - com parciais de 6/1, 3/6 e 6/1. Na próxima rodada, Luczak jogará contra o alemão Philipp Kohlschreiber. A competição na Áustria tem como principais favoritos o russo Nikolay Davidenko, o espanhol Tommy Robredo, o finlandês Jarkko Nieminen e o argentino Gaston Gaudio. Feminino Pela primeira rodada do WTA de Budapeste, na Hungria, a alemã Julia Schruff, cabeça-de-chave número 6, foi eliminada ao ser derrotada pela ucraniana Yuliana Fedak por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 e 6/2. Em outra partida, a alemã Martina Mueller ganhou da italiana Nathalie Vierin também por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 6/2.