Marcos Daniel vence Horna e avança no Torneio de Houston O brasileiro Marcos Daniel, atual número um do Brasil no circuito profissional, avançou à segunda rodada do Torneio de Houston, nos Estados Unidos, ao bater nesta quarta-feira o peruano Luis Horna, sexto cabeça-de-chave, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Com o triunfo, o tenista gaúcho igualou o rival em número de vitórias em confrontos diretos. Em seis jogos entre os dois atletas, Marcos Daniel venceu três e perdeu outros três. A última vitória sobre o peruano havia sido no Challenger de Guayaquil (Equador), em 2005 - ele ficou com o título da competição ao vencer Flávio Saretta na decisão. Na próxima fase do torneio norte-americano, o brasileiro irá pegar o austríaco Jurgen Melzer, que passou pelo tcheco Ivo Minar por 2 a 0, com 7/6 (9/7) e 6/0. Marcos Daniel, 84º no ranking de entradas da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), nunca enfrentou o adversário europeu pelo circuito profissional. Em outro jogo da primeira rodada do Torneio de Houston, o norte-americano Paul Goldstein, cabeça número sete, ganhou do servo-montenegrino Janko Tipsarevic por duplo 6/3. O anfitrião jogará na fase seguinte com o compatriota Scoville Jenkins, que passou pelo russo Igor Kunitsyn. Já o britânico Tommy Haas, quinto pré-classificado, avançou à terceira rodada ao vencer o alemão Alexander Waske por 2 sets a 0, com 6/1 e 7/6 (9/7). Haas, 27º colocado no ranking de entradas, pega agora o vencedor do confronto entre o norte-americano Andy Roddick e o austríaco Oliver Marach.