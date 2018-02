Marcos Daniel vence norte-americano na estréia em Acapulco O tenista brasileiro Marcos Daniel estreou com o pé direito no ATP de Acapulco, no México - o último da série de torneios pela América Latina. Na noite desta segunda-feira, o gaúcho derrotou o norte-americano Kevin Kim por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/3. Na próxima rodada, Marcos Daniel enfrentará o vencedor da partida entre o chileno Nicolas Massú e o argentino Carlos Berlocq. Caso enfrente o chileno, o tenista brasileiro terá de superar a sina de ter perdido para Massú nos últimos torneios, inclusive no Brasil Open, na semana passada. Quem também se classificou foi o espanhol Carlos Moyá, que passou com dificuldades pelo mexicano Miguel Gallardo por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/4 e 7/5. No outro jogo do dia, o costarriquenho Juan Antonio Marín ganhou do francês Florent Serra por 2 a 1 - parciais de 6/4, 6/7 (4/7) e 6/4.