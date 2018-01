Marcos Daniel volta a ser o tenista número 1 do Brasil O gaúcho Marcos Daniel voltou a se tornar o principal tenista do Brasil ao ultrapassar Flávio Saretta no novo ranking de entradas da ATP (que leva em conta o desempenho dos tenistas ao longo dos últimos 12 meses), anunciado nesta segunda-feira. Marcos se manteve com 456 pontos e subiu quatro posições, ficando em 84.º lugar. Já Saretta perdeu 62 pontos e despencou 18 colocações, ficando no 102.º posto. A liderança do ranking continua com o tenista suíço Roger Federer, com 6.935 pontos. Em segundo lugar está o espanhol Rafael Nadal. Atrás, em terceiro, aparece o argentino David Nalbadian. Confira a classificação do ranking de entradas da ATP: 1.º - Roger Federer (SUI) - 6.935 pontos 2.º - Rafael Nadal (ESP) - 4.545 3.º - David Nalbandian (ARG) - 2.750 4.º - Andy Roddick (EUA) - 2.655 5.º - Ivan Ljubicic (CRO) - 2.570 6.º - Nikolay Davydenko (RUS) - 2.490 7.º - Guillermo Coria (ARG) - 2.025 8.º - James Blake (EUA) - 1.985 9.º - Gaston Gaudio (ARG) - 1.915 10.º - David Ferrer (ESP) - 1.605 84.º - Marcos Daniel (BRA) - 456 102.º - Flávio Saretta (BRA) - 404 306.º - Gustavo Kuerten (BRA) - 105 Corrida dos Campeões 1.º - Roger Federer (SUI) - 492 pontos 2.º - Ivan Ljubicic (CRO) - 225 3.º - Marcos Baghdatis (CYP) - 186 4.º - James Blake (EUA) - 185 5.º - Tommy Haas (ALE) - 159 6.º - David Nalbandian (ARG) - 150 7.º - Nikolay Davydenko (RUS) - 125 8.º - Rafael Nadal (ESP) - 124 9.º - Jarkko Nieminen (FIN) - 116 10.º - Mario Ancic (CRO) - 114 91.º - Marcos Daniel (BRA) - 17 129.º - Ricardo Mello (BRA) - 7 129.º - Flávio Saretta (BRA) - 7 168.º - André Ghem (BRA) - 3 197.º - Gustavo Kuerten (BRA) - 1 197.º - André Sá (BRA) - 1