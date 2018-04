Marcos é mais um desfalque no Palmeiras O Palmeiras que entra em campo amanhã em Curitiba, contra o Coritiba, no início do returno do Campeonato Brasileiro, será bem diferente daquele que empatou com o Botafogo por 1 a 1 no Palestra Itália, sábado. Serão quatro desfalques: Marcos, Diego Souza, Edmílson e Wendel. Obina deve voltar. O goleiro sofreu um entorse no tornozelo esquerdo na última partida e pode ficar fora também do jogo contra o Internacional, sábado, no Palestra Itália. "O tornozelo dele está inchado. Não é nada grave, mas por enquanto não dá para jogar", explicou o médico Otávio Vilhena. "Vamos aguardar o tratamento para saber se poderá atuar no fim de semana." Marcos já iniciou o trabalho de fisioterapia, assim como Edmílson, que sentiu uma contratura muscular na coxa direita antes do confronto com o Botafogo e não estará pronto para o jogo de sábado. Diego Souza e Wendel, suspensos, também não jogam no Couto Pereira. Já Obina, desfalque na última rodada, está melhor das dores no tornozelo e deve retornar ao time. O ataque deve ser formado por Obina e Ortigoza. Marquinhos, uma das opções para o setor, voltou a sentir dores no púbis. Na lateral-direita, Sandro Silva vai ficar com a vaga - o chileno Figueroa ainda não está 100% fisicamente.