Marcos e Ronaldo: encontro adiado

O torcedor de futebol - não especificamente de Corinthians ou Palmeiras - esperava ver na tarde de hoje, no Pacaembu, um duelo entre Marcos e Ronaldo. Este encontro de pentacampeões mundiais, no entanto, terá de ser adiado para o segundo turno do Brasileiro. Mas, se o atacante corintiano estará fora da partida, o goleiro alviverde volta ao time para ajudá-lo a conquistar a sexta vitória consecutiva.

Marcos desfalcou a equipe no triunfo por 1 a 0 sobre o Mirassol, quarta-feira, mas isso já fazia parte dos planos da comissão técnica. O goleiro convive com dores no joelho esquerdo e dificilmente terá uma sequência de jogos pela frente.

O camisa 12 fez duas partidas em 2011 e foi bem contra Paulista (3 a 1) e Portuguesa (2 a 0). E costuma ter boas atuações quando enfrenta o Corinthians.

O clássico de hoje marcará também outros retornos ao Palmeiras. Após viagem à Itália para fechar com a Udinese, Danilo dede reassumir seu lugar na zaga, deixando Thiago Heleno no banco. Marcos Assunção também treinou normalmente durante a semana, após dois jogos ausente, e Kleber retorna ao ataque após cumprir suspensão contra o Mirassol.

Luiz Felipe Scolari tenta não se iludir com a boa campanha do time neste início de ano. Nas seis partidas disputadas, o time empatou a primeira e venceu as outras cinco. Ganhar hoje, diz o treinador, não terá um sabor especial por ser contra o rival. Para ele, o importante é somar pontos e abrir vantagem na ponta.

"O jogo é decisivo para termos tranquilidade no futuro, caso a gente tenha algum resultado negativo", afirmou. "Com a vantagem, dá para termos um tropeço e também não precisamos colocar um jogador em situação de emergência. É sempre bom enfrentar o rival e vencer. Mas são 3 pontos iguais aos conquistados com o Mirassol e o Paulista", disse o treinador.

Felipão comemora a condição física dos atletas. "O time está bem fisicamente", contou. "Depois dos jogos temos o cuidado de diminuir os treinos." Mas o que Felipão gosta, mesmo, é da voluntariedade do elenco. "É muita gente nova. Eles podem não ter nome (serem conhecidos), mas têm vontade."