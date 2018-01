Mares: sem experiência nos Esportes O deputado federal Walfrido Mares Guia, que deverá ser indicado pelo PTB para ocupar o Ministério dos Esportes, admite que não possui nenhuma ?experiência prévia? na área esportiva e que ainda não pensou em nenhum projeto nacional para o setor. ?A única experiência esportiva que tive como administrador foi ser secretário do Conselho Deliberativo do Atlético-MG, em 1971?, observou, lembrando que, naquele ano, o clube mineiro sagrou-se campeão brasileiro. Ele afirmou, porém, que não teme o desafio. ?A minha vida inteira foi aprender rápido e resolver problemas?. O deputado disse, no início da noite desta terça-feira, que ainda não havia recebido nenhum comunicado oficial sobre o assunto, mas confirmou que se reunirá na tarde desta quarta com a bancada petebista, em Brasília. Mares Guia evitou falar sobre a possibilidade de a pasta ser desmembrada, perdendo as atribuições sobre o Turismo. ?Nesse momento a gente tem de ter prudência e cautela antes de falar alguma coisa?. Presidente do PTB mineiro, o deputado é conhecido mais pela atividade na área educacional. Além de fundar um dos maiores redes de ensino do País, o Grupo Pitágoras, foi presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Minas (1974-1982) e secretário de Estado da Educação entre 1991 e 1994. Sua vida empresarial é marcada também pela atuação no segmento de biotecnologia, como conselheiro e diretor da Biobrás S.A. Na carreira política, Mares Guia foi vice-governador do Estado na gestão do tucano Eduardo Azeredo (1995 a 1998) e é deputado federal desde 1999. Nas eleições presidenciais apoiou e foi um dos coordenadores da campanha de Ciro Gomes (PPS).