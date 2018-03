Mari aguarda convocação de Zé Roberto Marianne Steibrecher, a Mari, de 1,89 m e 20 anos, é uma atacante que joga bem na ponta, no meio e na saída de rede e ainda é eficiente no passe. Atual líder de pontuação na Superliga Feminina de Vôlei, com 380 pontos, é jogadora polivalente. Tem personalidade fria, herança de família, vinda de avós russos e alemães. Deslanchou no vôlei, a partir do último Paulista, quando passou a atuar como titular na Finasa/Osasco. Mas não foi preciso nem terminar a Superliga para ter certeza que estará na lista de convocadas da seleção brasileira adulta pela primeira vez (não passou por seleções de base), e em ano de Olimpíada. "Desde que o Zé (José Roberto Guimarães, técnico) disse que tenho 99% de chances não penso mais nisso. Espero a convocação, para ver o que fazer." O técnico Zé Roberto não confirma. Só divulgará a convocação das jogadoras da Finasa/Osasco, equipe que dirige na Superliga, e do MRV/Minas, após a decisão do título, numa série melhor-de-cinco jogos. A primeira partida será no ginásio Prof. José Liberatti, em Osasco, sábado, às 18h30 (com SporTV). O segundo jogo na quarta-feira, em Minas, e o terceiro, no domingo, em Osasco. Mas as declarações do técnico indicam que Mari estará na lista. "Hoje todos os técnicos do Brasil acham que ela merece a convocação." Define a jovem revelação como versátil - além de ser ponta passa - e alta, "o que é muito importante para o vôlei brasileiro", em seu primeiro ano como adulta. Mari atribui a polivalência à formação, a partir da cidade de Rolândia, no Paraná, onde passou a infância e adolescência e aprendeu a jogar. Ainda jogou no Grêmio Londrinense, antes de vir para Osasco, em 2000. "Quando comecei era a mais alta e fui jogar pelo meio. Em Londrina, tinha de fazer saída de rede. Em São Paulo comecei a ser ponta." Também confirma a frieza que lhe é atribuída. "A Fernanda (Venturini) sempre me chama de Sokolava, a russa. Sou calculista. Não está em mim sair pulando quando derrubo uma bola. Pode ser pela minha origem. Até os cinco anos eu só falava alemão. Quando chegou a época de ir para a escola pedi a minha mãe, Guisela, para falarmos português em casa. Hoje, ainda entendo, mas já não me lembro do alemão." Mas Mari garante que a frieza está restrita às quadras. Fora delas, garante que é extrovertida, fala bastante. "Era tão espuleta, que já tive apelido de Mari Louca", comenta. Usa pircing, tem várias tatuagens, inclusive de uma das Superpoderosas na perna, e já foi considerada rebelde por atitudes nos treinos. Parou de estudar no terceiro colegial e, quando puder, volta, para fazer oceonografia ou nutrição. Por enquanto, só quer viver para o vôlei. Mais três - O técnico Zé Roberto confirmou hoje a convocação da levantadora Fofão e das atacantes Sassá e Elisângela para a seleção brasileira. Elas se juntam a Leila, Carol e Waleska, que já iniciaram os treinos.