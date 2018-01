Mari faz artroscopia e desfalca seleção A seleção feminina de vôlei vai estrear no Grand Prix do Japão, sexta-feira, contra a Coréia, desfalcada de Mari, que hoje passou por artroscopia no ombro direito, e Fabiana, que quebrou um osso do pé esquerdo. Mari foi operada no HCor pelo médico Rogério Olivi, acompanhado por Laércio Ricco, que atua no clube da jogadora, o Finasa/Osasco. De acordo com as previsões, a ponta deve retornar às quadras dentro de quatro meses.