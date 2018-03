Maria Clara e Carolina estréiam no Aberto vôlei de praia

Primeiras pré-classificadas no ranking do qualifying do Aberto da Coréia do Sul, terceira etapa do torneio feminino do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, Maria Clara e Carolina estréiam nesta terça-feira, 13, na arena do Han River Jamsil Citizen Park, em Seul. A dupla brasileira vai esperar as vencedoras do encontro entre Leila e Sandra Pires e Agatha e Shaykyn para decidir quem passará ao qualifying em busca da quarta vaga brasileira na chave principal, ao lado de Larissa e Juliana, Renata e Talita e Ana Paula e Shelda. Apesar do retrospecto positivo contra as adversárias, a capitã Maria Clara descarta qualquer favoritismo. Na única partida que fizeram contra as veteranas Leila e Sandra Pires, as irmãs cariocas ganharam por 2 a 0 no "country quota" do Aberto de Adelaide (Austrália). Diante de Agatha e Shaylyn, a vantagem é maior: foram três vitórias nos jogos válidos pelo circuito brasileiro em 2008. Depois do Aberto de Xangai (China), Maria Clara e Carolina retornaram ao Brasil e permaneceram apenas quatro dias no Rio de Janeiro, antes de encarar novamente a longa viagem até à Ásia. No desembarque na capital da Coréia do Sul, ainda tiveram uma má notícia: a mala da mãe e técnica Isabel foi extraviada. Embora estejam focadas apenas no torneio eliminatório entre as equipes brasileiras, Maria Clara e Carolina sabem que o ingresso no grupo de elite será ainda mais difícil na Coréia do Sul caso avancem ao qualifying. Os times norte-americanos, sempre fortes e dividindo o favoritismo com brasileiras e chinesas, foram em peso a Seul, inclusive as campeãs olímpicas Kerri Walsh e Misty May e Treanor, cabeças-de-chave número 1 e vencedoras dos seis últimos torneios que participaram.