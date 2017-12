Maria Kirilenko vence na estréia de torneio em Berlim A russa Maria Kirilenko, cabeça-de-chave número 15, não teve trabalho, nesta segunda-feira, para estrear com vitória no Torneio de Berlim, na Alemanha, que distribui mais de um milhão de dólares em prêmios. Por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/3, a russa bateu a italiana Roberta Vinci e se classificou à segunda rodada da competição. Sua próxima adversária sairá do confronto entre a grega Eleni Daniilidou e a checa Klara Koukalova. Em outros jogos de destaque do dia, a francesa Virginie Razzano eliminou a japonesa Ai Sugiyama (cabeça 14) por 2 sets a 1 (6/1, 4/6 e 6/2), a russa Vera Dushevina derrotou a italiana Tathiana Garbin também por 2 a 1 - parciais de 2/6, 7/6 (7/3) e 6/2 -, a russa Anna Chakvetadze ganhou da checa Iveta Benesova por 2 a 0 (6/1 e 6/3) e a russa Vera Zvonareva passou pela argentina Gisela Dulko por 2 a 1 (3/6, 6/2 e 6/2). Pelo Torneio de Praga, na República Checa, a israelense Shahar Peer (cabeça-de-chave número 3) teve pouco trabalho para derrotar na estréia a ucraniana Viktoriya Kutuzova por 2 a 0 (duplo 6/2), a ucraniana Alona Bondarenko venceu a eslovaca Martina Sucha também por 2 a 0 (7/6 e 6/2) e a checa Zuzana Ondraskova bateu a argentina Mariana Diaz Oliva por 2 a 1 - com parciais de 4/6, 7/6 e 6/3.