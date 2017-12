Maria Lenk deve sair sábado do hospital A nadadora Maria Lenk, de 88 anos, não vai deixar o hospital nesta quinta-feira, como havia sido previsto pelo ortopedista Theo Cohen, responsável pelo tratamento da atleta. Na manhã da terça, ela sofreu um problema cardíaco e precisou ser transferida para a unidade coronariana do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio. Com isso, a previsão de alta passou para sábado. Maria Lenk se recupera de uma fratura no fêmur, sofrida após uma queda na rua na última sexta-feira.