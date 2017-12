Maria Lenk deve voltar a nadar em 2 meses A nadadora Maria Lenk, de 88 anos, está se recuperando bem de fratura no fêmur, segundo o ortopedista Theo Cohen. O acidente ocorreu na sexta-feira quando ela sofreu uma queda na rua. Otimista, ele acredita que Lenk já poderá ir para casa na quinta-feira, onde dará continuidade ao tratamento de fisioterapia. "Ela está lúcida e se alimentando. Embora a idade seja avançada, a fratura grave e a cirurgia ter sido delicada, estou bastante contente com a recuperação", afirmou Cohen. De acordo com o médico, a operação foi feita para garantir o retorno da nadadora às piscinas. Em maio deste ano a atleta havia conquistado cinco medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro de Masters, em Brasília. "A Maria está cheia de placas e parafusos, mas isto foi necessário para que ela pudesse voltar a nadar, o que deve acontecer em dois ou três meses", disse. Ele contou que, quando a nadadora deixar o hospital, além da fisioterapia, terá que realizar radiografias periódicas para acompanhar a reconstituição do osso da perna esquerda, que se partira em várias partes no acidente. Maria Lenk foi a primeira sul-americana a participar de uma Olímpiada (Los Angeles, em 1932) e a superar recorde mundiais (400m, peito, com 6min15s, e 200m, peito, com 2min56s), em 1939.