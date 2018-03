Maria Lenk termina com 19 brasileiros garantidos em Pequim

A natação do Brasil já tem 19 atletas classificados para a Olimpíada de Pequim, depois da disputa do Troféu Maria Lenk, competição encerrada neste domingo, no Rio, que foi a última chance dos nadadores brasileiros para conseguir o índice olímpico. Mas a equipe do Brasil ainda pode crescer para 23 integrantes, já que os revezamentos femininos do 4x100 metros medley e do 4x100 metros livre têm bons tempos e ainda dependem da comparação com outros países. "Esta equipe é bem mais focada e experiente do que a dos Jogos de Atenas (2004)", declarou o diretor-técnico da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Ricardo de Moura. "É a melhor equipe de todos os tempos", apostou o presidente da entidade, Coaracy Nunes. A disputa mais emocionante pela vaga olímpica aconteceu na prova masculina dos 100 metros peito, em que quatro nadadores conseguiram atingir o índice - o Brasil tem direito a apenas duas vagas. Assim, os classificados foram aqueles que tiveram melhores tempos: Henrique Barbosa (1m00s77) e Felipe França (1m01s17). Felipe Lima (1m01s21) e Eduardo Fischer(1m01s49) ficaram de fora. Henrique Barbosa, que já tinha conseguido seu tempo nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho passado, festejou sua classificação olímpica com a vitória na final dos 100 metros peito, neste domingo, no Troféu Maria Lenk. Felipe França terminou a prova em segundo lugar, mas o tempo que lhe valeu a vaga em Pequim tinha sido conseguido na noite de sábado, durante as eliminatórias. Também neste domingo, o Brasil conseguiu um bom tempo no revezamento feminino 4x100 metros livre, o que o deixa perto da vaga olímpica. Tatiana Lemos, Flávia Delaroli, Monique Ferreira e Michelle Lenhardt fizeram 3m43s16 (novo recorde sul-americano), passando a ter a 14.ª melhor marca do mundo até o momento, posição que lhe dá direito a ir a Pequim - mas outros países ainda podem superá-la até a data limite de 30 de junho. No revezamento, 12 países se classificaram para a Olimpíada durante o Mundial de Melbourne (Austrália), no ano passado. E outras quatro vagas ficarão para as equipes que tiverem melhor tempo até o dia 30 de junho, sendo que o Brasil precisaria ser ultrapassado por dois adversários para ficar de fora. "Temos 90% de chances de estar na China. Demos um grande passo", vibrou Flávia Delaroli. Antes de ajudar o revezamento, Tatiana Lemos brilhou individualmente. Ela venceu a prova dos 100 metros livre com o tempo de 55s34, quebrando seu próprio recorde sul-americano, que tinha conseguido no dia anterior (55s54). Apesar disso, essa marca ficou acima do índice olímpico (55s24). Como já era esperado, o destaque individual do Troféu Maria Lenk foi mesmo Thiago Pereira, que ganhou neste domingo a sua sexta medalha de ouro na competição: nos 200 metros medley. Antes, ele já tinha vencido os 200 metros peito, os 400 metros medley, os 400 metros livre e os revezamentos 4x200 metros livre e 4x100 metros medley. "Acho que tive uma boa participação no evento. Os tempos não foram os melhores, mas falta muita coisa pela frente até a Olimpíada. Agora, vamos partir para os torneios internacionais e fazer a melhor preparação possível", afirmou a grande estrela da natação brasileira. Na disputa por equipes, o título do Troféu Maria Lenk ficou novamente com o Pinheiros (SP), que foi hexacampeão. A Unisanta terminou em segundo lugar, enquanto o Minas Tênis Clube foi o terceiro colocado. TODOS OS NADADORES BRASILEIROS COM ÍNDICE OLÍMPICO: César Cielo - 50m livre / 100m livre Daynara de Paula - 100m borboleta Fabíola Molina - 100m costas Felipe França Silva - 100m peito Flavia Delaroli - 50m livre Gabriel Mangabeira - 100m borboleta Gabriella Silva - 100m borboleta Guilherme Guido - 100m costas Henrique Barbosa - 100m peito Joanna Maranhão - 400m medley Kaio Márcio - 100m borboleta / 200m borboleta Lucas Salatta - 200m costas Nicholas Santos - 50m livre Rodrigo Castro - 200m livre Thiago Pereira - 200m medley / 400m medley / 200m livre / 200m peito / 100m costas / 200m costas Revezamento 4x100m livre masculino - César Cielo / Nicolas Oliveira / Rodrigo Castro / Eduardo Deboni (Reserva: Fernando Silva) Revezamento 4x200m livre masculino - Rodrigo Castro / Thiago Pereira / Nicolas Oliveira / Lucas Salatta (reserva: Phillip Cameron Morrison) Revezamento 4x100m medley masculino - Guilherme Guido (costas) / Henrique Barbosa (peito) / Kaio Márcio (borboleta) / César Cielo (livre)