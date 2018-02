Maria Sharapova arrasa compatriota na estréia em Dubai A tenista russa Maria Sharapova, quarta colocada no ranking mundial da WTA, não tomou conhecimento da compatriota Vera Dushevina e arrasou a rival por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0. O jogo, válido pela segunda rodada do Torneio de Dubai (Emirados Árabes Unidos), teve apenas uma hora de duração. Com a vitória na estréia - Sharapova já estava pré-classificada à segunda rodada -, a russa se classificou às quartas-de-final da competição, que distribui 1 milhão de dólares em prêmios. Sua próxima adversária será a suíça Martina Hingis, que venceu a russa Anastasia Myskina por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3).