Maria Sharapova arrasa francesa e vai à terceira rodada A exemplo das outras favoritas ao título do US Open, a russa Maria Sharapova não teve dificuldades para avançar à terceira rodada da competição. Nesta quinta-feira, a terceira cabeça-de-chave arrasou a francesa Emilie Loit por 6/0 e 6/1. Sua próxima adversária será a compatriota Elene Likhovtseva, que fez 6/3 e 6/2 na australiana Nicole Pratt. O sucesso da russa, no entanto, ultrapassa as quatro linhas e um provável envolvimento com o norte-americano Andy Roddick transformou-se no assunto preferido dos bastidores do US Open. Para muitos, não passa de uma jogada de marketing de dois atletas mestres nesta arte. Mas não há como esconder que o casal parece se dar muito bem e tem a torcida do público para que tudo dê certo. A mais nova evidência de que Maria e Andy estão ?jogando juntos? aconteceu na noite de quarta-feira, quando ambos estiveram no estádio Arthur Ashe. Sharapova brilhou com seu vestido preto, com detalhes em prata, decote arrojado nas costas e até um casaquinho de amarrar para entrar e sair da quadra. Coincidência ou não, Roddick também apareceu para seu jogo com Kristian Pless (6/3, 7/6 e 6/3), com uma roupa preta. Mas, nem assim, nenhum dos dois confessa o romance. ?Somos apenas bons amigos?, justifica o norte-americano. Bem mais meiga e charmosa, Maria Sharapova não confirmou, mas também não desmentiu, quando um repórter da rede de tevê norte-americana CBS perguntou se ela continuaria em quadra para assistir ao jogo de Roddick, que se iniciaria na seqüência. ?Sem comentários?, resumiu. Mais tarde buscou outro lugar comum para esquivar-se. ?Não falo de minha vida pessoal."