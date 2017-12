Maria Sharapova avança com tranqüilidade em Wimbledon A tenista russa Maria Sharapova não teve trabalho, nesta quinta-feira, para avançar à terceira rodada do Aberto de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada. Cabeça-de-chave número 4 e campeão do torneio em 2004, a russa venceu a norte-americana Ashley Harkleroad por 2 sets 0, com um duplo 6/2, em apenas uma hora e set minutos de jogo. A próxima adversária de Sharapova será outra norte-americana, Amy Frazier, que derrotou a húngara Melinda Czink por 2 a 0 - com parciais de 6/2 e 6/3. Outras duas cabeças-de-chave também ganharam seu jogos e se classificaram à terceira rodada. A russa Anastasia Myskina (9ª pré-classificada) bateu a alemã Martina Muller por fáceis 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/1. Também com facilidade e pelo mesmo placar (6/2 e 6/1), a italiana Flavia Pennetta (16) eliminou a norte-americana Laura Granville. Em outros dois jogos do dia, a chinesa Shuai Peng ganhou da israelense Shahar Peer (cabeça-de-chave número 20) por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5) - e a polonesa Agnieszka Radwanska passou pela búlgara Tsvetana Pironkova também por 2 a 0 - com parciais de 7/5 e 7/6 (7/5). Hobby diferente No lugar de passar o dia ouvindo ipod, como quase todas as outras jogadoras, a musa russa Maria Sharapova gosta de colecionar selos. Seu hobby criou tumulto, pois seu agente passou a receber centenas de e-mails de outros filatelistas interessados em conhecer a coleção da tenista, de fazer trocas, além de revistas especializadas solicitaram entrevistas com a tenista. "Vamos parar com esse assunto, senão irão me chamar de idiota no vestiário", irritou-se.