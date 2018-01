Maria Sharapova avança no US Open Maria Sharapova não só fala como faz. Dizendo-se pronta para ganhar o segundo Grand Slam de sua carreira, a tenista russa avançou para as oitavas de final do US Open ao superar neste domingo Elena Likotseva por 6-3 e 6-2. Maria ganhou seu primeiro título em Wimbledon, em 2004 e agora revela estar em condições de lutar por outro troféu desse nível de importância. Na próxima rodada, irá enfrentar a chinesa Na LI, responsável pela eliminação de Mary Pierce. Na rodada desta segunda-feira, os destaques são para os jogos de Justine Henin x Sharar Peer, Rafael Nadal x Jiri Novak, Benjamin Becker x Andy Roddick, Amelie Mauresmo x Serena William e Lleyton Hewitt x Richard Gasquet.