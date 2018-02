Maria Sharapova e Justine Henin fazem a final em Dubai A russa Maria Sharapova e a belga Justine Henin decidirão, neste sábado, o título do WTA de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que distribui 1 milhão de dólares em prêmios. Por causa das chuvas nos dois últimos dias, as duas finalistas tiveram que passar por uma maratona nesta sexta-feira. Sharapova, número 4 do ranking mundial, teve que suar bastante para derrotar, de virada, a norte-americana Lindsay Davenport (3ª do mundo) por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/1 e 6/3. O jogo teve duração de 1 hora e 45 minutos. Mais cedo, a russa havia despachado a suíça Martina Hingis nas quartas-de-final. Justine Henin teve um pouco mais tranqüilidade em sua partida de semifinal. A belga fez 2 sets a 0 na russa Svetlana Kuznetsova - parciais de 6/2 e 7/5 - em 1 hora e 29 minutos de jogo. Nas quartas, Henin havia derrotado a italiana Francesca Schiavone.