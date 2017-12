Maria Sharapova vence e avança às semifinais na Áustria A russa Maria Sharapova se classificou para as semifinais do WTA Tour de Linz, na Áustria, ao derrotar a sérvia Ana Ivanovic por 2 a 0 (7/6 (7/3) e 7/5), em 1 hora e 45 minutos de partida. "Eu não conhecia muito bem o jogo dela, porque foi nosso primeiro confronto, e ela jogou muito bem", elogiou a musa, número 3 do ranking mundial. Na semifinal, ela enfrentará a suíça Patty Schneider, que bateu a russa Vera Zvonareva por 2 a 0 (7/6 (7/2) e 6/4), em 1 hora e 24 minutos. A suíça se destacou pelo excelente aproveitamento no primeiro saque: acertou 70 em 73 tentativas, aproveitamento de 96%. A checa Nicole Vaidisova precisou superar uma batalha de três sets e 2 horas e 12 minutos para superar a sérvia Jelena Jankovic por 5/7, 7/6 (7/4) e 6/4. Vaidisova, candidata a um lugar entre as top 10 do ranking na próxima semana, conseguiu 20 aces - para isso, porém, arriscou muito no saque, cometendo oito duplas faltas. Nas semifinais, neste sábado, a adversária de Vaidisova será a russa Nadia Petrova, que passou com facilidade pela australiana Samantha Stosur em dois sets (6/1 e 6/3), em apenas 1 hora e 12 minutos de jogo. "Estou feliz com meu desempenho, mas ainda estou longe do auge", afirmou Petrova, número 5 do mundo. Atualizada às 16h50