Maria Sharapova vibra com outra vitória Punhos cerrados, braços erguidos e um grito de alegria marcaram a comemoração de Maria Sharapova em mais uma vitória no Aberto da Austrália. A tenista russa, ex-campeã de Wimbledon, acabou com as esperanças da checa Daniela Hantuchova, no duelo das beldades, ao vencê-la por 6/4 e 6/4. ?Estou muito feliz realmente?, disse Sharapova, emocionada com sua classificação para as quartas-de-final. ?Aos poucos estou chegando lá?. Na próxima rodada, Sharapova vai enfrentar a compatriota Nadia Petrova, que eliminou a também russa Elena Vesnina, por 6/3 e 6/1. Sharapova venceu as últimas partidas diante de Petrova, mas revelou ter muito respeito pela adversária. ?Ela (Nadia Petrova) joga plano, bate forte na bola e tem um grande serviço?. Também na lista das favoritas, Lindsay Davenport passou para as quartas-de-final ao superar a russa Svetlana Kuznetsova por 6/2 e 6/4, num jogo em que sentiu uma lesão no tornozelo esquerdo. Esse problema pode comprometer sua atuação na próxima rodada, diante de Justine Henin-Hardenne, a pequena belga que superou a espanhola Virginia Ruano Pascual por 6/0 e 6/3.