Maria Zeferina corre Maratona de SP A 8ª. Maratona Internacional de São Paulo terá largada às 9h do domingo, na Praça Charles Müller, em frente ao estádio do Pacaembu, com chegada no Parque do Ibirapuera. Entre as favoritas está Maria Zeferina Baldaia, atual campeã da corrida de São Silvestre. A maratona será um teste para a brasileira, se for bem, ela irá se preparar para as Olimpíadas de Atenas.