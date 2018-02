Maria Zeferina disputa prova em SP A corredora Maria Zeferina Baldaia, campeã da São Silvestre de 2001, compete na 10ª edição da Corrida e Caminhada Contra o Câncer de Mama, domingo, a partir das 9 horas, com largada e chegada em frente ao portão 10 do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O evento visa conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer e o benefício das atividades físicas.