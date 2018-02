Maria Zeferina, estrela no Ibirapuera Maria Zeferina Baldaia, campeã da maratona internacional de São Paulo do ano passado e da São Silvestre de 2001, será a grande estrela da Corrida e Caminhada contra o Câncer de Mama, domingo, no Parque do Ibirapuera. No ano passado ela ganhou a competição que tem 5 km de caminhada e 10 km de corrida, simultaneamente. Segundo os organizadores do evento, estão inscritos quatro mil caminhantes e mil corredoras. A campeã da corrida receberá R$ 10 mil. O circuito terá provas ainda em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e em Recife. Nesta sexta-feira pela manhã, Maria Zeferina, assim como Ednalva Laureano, líder do ranking brasileiro de corrida de rua, Adriana de Souza, campeã sul-americana de cross country em 2001, além de Márcia Narloch, visitarão o Instituto Brasileiro de Controle de Câncer.