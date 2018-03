Maria Zeferina vence nas ruas de SP Depois da vitória de Vanderlei Cordeiro de Lima entre os homens, Maria Zeferina Baldaia garantiu a dobradinha brasileira na 8ª Maratona de São Paulo. Ao ganhar a prova feminina na manhã deste domingo, Maria Zeferina conseguiu conquistar tríplice coroa na capital paulista - já tinha vencido as corridas de São Silvestre (15km) e do Aniversário de São Paulo (10km). Assim como Vanderlei Cordeiro, Maria Zeferina bateu o recorde da Maratona de São Paulo, ao completar a prova em 2h36m07s. A antiga marca era da também brasileira Márcia Narloch (2h37m20s), que chegou em segundo lugar na corrida deste domingo. Na terceira posição ficou a chilena Erika De La Fuente e as russas Svetlana Baigulova e Irina Permitina foram a quarta e quinta colocadas, respectivamente. Pela vitória na Maratona de SP, Maria Zeferina levou dois prêmios: R$ 18.500,00 e um carro 0 km.