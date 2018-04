Maria Zeferina volta a vencer prova A atleta brasileira Maria Zeferina Baldaia, que venceu a Corrida de São Silvestre em São Paulo, confirmou o favoritismo e ganhou, neste domingo, a 18ª Corrida de Reis em Cuiabá, com o tempo de 34 minutos e 12 segundos. A performance lhe dá, ainda, o recorde da prova, que era de 34 minutos e 35 segundos, registrado, em 2001, por Marcia Marloch, 2º lugar na prova de hoje. Nadir Sabino, fundista que já foi 6ª colocada na São Silvestre e venceu diversas provas nacionais e internacionais do atletismo, chegou em terceiro. No masculino, os três primeiros colocados foram os atletas do Cruzeiro (MG): Valdinor Pereira, que estabeleceu novo recorde da prova, com 29m32s (era de 29m42s), Rômulo Vagner e Paulo Paulo Alves. A Corrida de Reis integra o Circuito Sul-Americano de Atletismo, está na sua 18ª edição e já é uma das mais importantes provas de fundo do Brasil. Foram 3.500 fundistas distribuídos em três categorias. Mas a premiação, um carro zero quilômetro e R$ 18 mil, é apenas para aos corredores do plantel de elite.