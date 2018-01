Mariana Brochado bate recorde sul-americano nos 400 m livre Mariana Brochado ficou em oitavo lugar nos 400 metros livre no Mundial de Natação em piscina curta (25 metros) que está sendo disputado em Xangai, na China. Na final, ela bateu o recorde sul-americano pela segunda vez no dia, marcando o tempo de 4min07s21. Nas eliminatórias, ela havia marcado o tempo de 4min07s52, mais de meio segundo em relação ao recorde anterior, de 4m08s17, obtido em setembro do ano passado, no Troféu José Finkel, em Santos. A medalha de ouro ficou com a norte-americana Kate Ziegler, que marcou o tempo de 4min01s79, seguida pela australiana Bronte Barratt, com 4min03s29, e pela italiana Federica Pellegrini, com 4min03s63. Na outra final do dia com a presença de brasileiros, Nicholas dos Santos e Guilherme Roth fecharam a raia nos 50 metros livre, com as duas últimas posições - Nicholas, que havia sido bronze em 2004, no Mundial de Indianapolis, foi o sétimo, com 21s90, e Roth o oitavo, com 22s15. O vencedor foi o croata Duje Draganja, com o tempo de 21s38. O norte-americano Cullen Jones ficou com a prata, com 21s52, e o bronze teve dois ganhadores: o ucraniano Oleksander Volynets e o norte-americano Nicholas Brunelli, empatados com 21s62.