Mariana Brochado e Thiago Pereira vencem na Copa do Mundo

O sábado começou bem para o Brasil na Copa do Mundo de natação em piscina curta. Apesar de não bater o recorde mundial, Thiago Pereira venceu a final, com o tempo de 4min08s49, e ficou com a medalha de ouro 400 m medley - marca mundial que pertence ao húngaro Lazlo Cseh (4min00s37). O australiano Adam Lucas terminou em segundo e o sul-africano Jay-Cee Thomson foi o terceiro. "Estou satisfeito com o resultado. O tempo ficou um pouco acima do que consegui na etapa de Berlim. Mas estou desgastado, foram várias provas em um curto tempo e eu ainda tive um princípio de gripe", disse Pereira, em entrevista ao Sportv. Com o resultado, o brasileiro agora soma sete medalhas de ouro na Copa. Thiago Pereira retorna às piscinas ainda neste sábado, para a disputa da final dos 100 m medley. Além de Pereira, quem brilhou e voltou em grande estilo a figurar numa competição foi Mariana Brochado, que garantiu a primeira medalha de ouro para o Brasil na etapa de Belo Horizonte, conquistada na prova dos 800 m livre. A prova teve um pódio todo brasileiro, com Bárbara Jatobá em segundo e Isabela Fortini em terceiro. Mariana não disputava uma competição oficial desde o Troféu José Finkel, em maio. Ela não obteve índice para participar dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro e passou toda a competição como comentarista de um canal de TV por assinatura. "Combinei com o técnico de abrir com um ritmo forte nos primeiros 100 metros para tentar manter no restante da prova. Deu certo. Não poderia ter voltado melhor", disse a nadadora.