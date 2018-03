Mariana Brochado está fora das Olimpíadas de Pequim

Acabou o sonho. Estou decepcionada", desabafou a nadadora Mariana Brochado, que perdeu nesta sexta, na prova dos 400 m livre feminino do Troféu Maria Lenk, a última chance de disputar as Olimpíadas de Pequim, em agosto. Ela ficou em terceiro lugar na final B da categoria, com o tempo de 4min29s33, não atingiu o índice olímpico, e saiu frustrada. Mariana, de 23 anos, viu seu drama se repetir. No mesmo torneio, em 2007, foi mal e não conseguiu classificação para os Jogos Pan-Americanos do Rio. Abatida, ela planeja mudanças na carreira. Cogitou até trocar de treinador - no caso Marco Lamah, com quem treina há sete anos - e de clube (defende o Flamengo). "Mudarei algumas coisas, entre elas a estratégia, para ver se cheguei realmente ao meu limite. Do jeito que está, não dá", declarou a nadadora, que chegou a chorar durante a entrevista. "Vivo a pior fase da minha carreira. Mas sou nova e acredito que vou superar tudo isso." Monique Ferreira também decepcionou: não conseguiu atingir o índice olímpico (4min11s26) dos 400 m livre, apesar de ter vencido a competição, com o tempo de 4min15s52. Ela não tem mais chance de ir a Pequim em prova individual. Vai tentar garantir seu passaporte nos revezamentos. Tristeza de um lado, felicidade do outro. Mais uma vez, Thiago Pereira brilhou: conseguiu bater o recorde do campeonato de uma prova em que não é especialista. Cravou o tempo de 3min53s02 e levou o ouro na final dos 400 m livre. Garantida em Pequim, Gabriella Silva também deu mostras de seu talento. Alcançou a marca sul-americana e do torneio ao vencer os 50 m borboleta, com 26s69. Daynara de Paula, outra promessa do Brasil na China, ficou na segunda colocação, com 26s96. Joannna Maranhão bateu os recordes brasileiro e sul-americano dos 200 m costas, com o tempo de 2min16s68. O nadador Felipe Lima recuperou o recorde sul-americano na prova dos 50 m peito masculino, com o tempo de 27s58. Lucas Salatta superou a melhor marca do campeonato nos 200m costas, com 01min58s82.