Mariana Brochado fica em 15º no Mundial A brasileira Mariana Machado não conseguiu vaga na final dos 200 metros livre, no Mundial de Esportes Aquáticos, em Barcelona. Na semifinal desta terça-feira, ela conseguiu apenas o 15º lugar, entre as 16 que entraram na piscina, ao fazer o tempo de 2m01s74. A melhor do dia foi a norte-americana Lindsay Benko (1m59s13).