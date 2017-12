Mariana Brochado vence nos 200m livre A nadadora Mariana Brochado venceu nesta quinta-feira a prova de 200 metros livre do Troféu Brasil de Natação - que está sendo realizado no parque aquático Júlio de Lamare, no Rio de Janeiro. A atleta do Flamengo fez o tempo de 2min01s96, quase dois segundos acima do índice olímpico exigido pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), que é de 2min00s07, mas ainda assim poderá ser indicada para disputar a prova nas Olimpíadas de Atenas. Como tem o melhor tempo entre as atletas que representarão o Brasil no revezamento 4x200 m, Mariana surge como uma das favoritas a disputar também os 200m. Além de Mariana Brochado, a equipe de revezamento terá as nadadoras Joanna Maranhão, Monique Ferreria e Paula Baracho. MARANHÃO - Joanna Maranhão não gostou nem um pouco com seu rendimento na prova de 400 metros medley - a sua especialidade. Com o tempo de 4min.48s32, chegou em segundo lugar, mas muito abaixo de sua melhor marca (4min46s01), quando chegou a bater o recorde brasileiro e sul-americano. A vencedora da prova nesta quinta-feira foi a argentina Georgina Bardach, que cravou 4min40s92, quebrando o recorde sul-americano da distância. ?Fiquei um pouco triste porque vinha em um processo evolutivo muito bom e acabei não indo bem, acho que fiquei um pouco preocupada e isso atrapalhou. Neste troféu, tinha três metas, que era me classificar nos 4x200, nadar bem os 200 medley e melhorar os 400 medley, mas não deu?, lamentou Joanna.