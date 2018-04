Mariana Ohata é 37º lugar no triatlo Mariana Ohata terminou, nesta quarta-feira, em 37º lugar o triatlo dos Jogos Olímpicos de Atenas, com o tempo de 2h16min52s97. A medalha de ouro ficou para a austríaca Kate Allen, que completou a prova em 2h04min43s45. Allen conquistou a vitória a 300 metros do final dos dez quilômetros de corrida, ultrapassando a australiana Loretta Harrop (2h04min50s17) - primeira colocada nos 1.500 metros de natação e nos 40 quilômetros de ciclismo -, que ficou com a medalha de prata. O bronze foi para a norte-americana Susan Williams (2h05min08s92). As brasileiras Sandra Soldan e Carla Moreno abandonaram a prova durante o ciclismo.