Mariana Ohata é bicampeã no triatlo Mariana Ohata, da equipe Pão de Açúcar, classificada para o Pan-Americano, conquistou neste domingo o bicampeonato brasileiro de triatlo na Enseada do Suá, em Vitória. A atleta completou 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida em 2h07min11. Virgílio de Castilho venceu no masculino.