Mariano Puerta recorre contra suspensão de 8 anos O tenista argentino Mariano Puerta, de 27 anos, apelou à Corte de Arbitragem do Esporte (CAS), nesta quarta-feira, contra a punição de 8 anos de suspensão imposta pelo Tribunal Independente AntiDoping da Federação Internacional do Tênis (ITF), devido ao uso da substância estimulante etilefrine na final do Aberto da França, em 2005. Esse foi o segundo caso de doping do tenista argentino. Em 2003, Puerta foi suspenso por 9 meses devido ao uso do agente anabólico clenbuterol. A CAS deve anunciar se aceita ou não o apelo de Puerta dentro de quatro meses.