Marília reforça a marcação no meio O técnico Luiz Carlos Ferreira decidiu fechar o meio-de-campo do Marília para o jogo contra o Sport, sábado, em Recife, pelo quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. Para isso, ele pretende escalar o time com três volantes: Zé Luís, Everaldo e Adilson. Apenas Juca jogará na armação das jogadas. Embora o meio-de-campo esteja mais protegido, Luiz Carlos Ferreira garante que o time não ficará na retranca. "Não é porque jogaremos com três volantes que o time jogará atrás. Os laterais poderão apoiar mais e os próprios volantes terão que também que armar jogadas", explicou o treinador. Além do novo esquema, Luiz Carlos Ferreira deve fazer uma improvisação no ataque. Apesar de contar com vários atletas para o setor, como Romualdo, Camanducaia, Delani e Jailson, ele optou pela entrada do meia Eder ao lado de Basílio. "São dois jogadores de muita movimentação e velocidade", justificou. A única dúvida está na lateral-esquerda. Bill e Galego brigam pela vaga, sendo que o segundo tem mais chances de sair como titular. "Nesta sexta-feira já devemos ter definido qual começará jogando", revelou Luiz Carlos Ferreira. A delegação do Marília seguiu na manhã desta quinta-feira para Recife, depois de passar a noite em São José do Rio Preto. Nesta sexta-feira está programado um treino na capital pernambucana.