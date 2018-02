Marílson alcança índice para o Pan O brasiliense Marilson Gomes, do Pão de Açúcar/BM&F Atletismo, assegurou vaga nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, República Dominicana, para os 10 mil metros. O fundista venceu a prova no Torneio de Meio Fundo e Fundo de Americana (SP), sexta-feira à noite, com 28min22s58 (o índice é 28min23s68). Vanderlei Cordeiro de Lima foi o 2.º (28min50s19) e Paulo Victor Lunkes o 3.º (28min58s15).