Marilson bate o recorde sul-americano dos 10 mil metros

Marilson Gomes dos Santos bateu o recorde sul-americano dos 10 mil metros, que era dele mesmo, no Meeting de Neerpelt (Bélgica), realizado no sábado. O corredor brasiliense foi o quarto colocado na prova, com o tempo de 27m28s12 - melhorou a antiga marca, estabelecida por ele no ano passado, em 37 centésimos. A competição européia serve de preparação para Marilson, que, entre os dias 20 e 24 de junho, irá disputar o Troféu Brasil, em São Paulo, seletiva para o Pan do Rio. Cada prova do atletismo classifica dois atletas para os Jogos Pan-Americanos: o líder do ranking brasileiro e o campeão do Troféu Brasil. Marilson, campeão da Maratona de Nova York de 2006, era o segundo brasileiro qualificado para a disputa da distância no Pan, mas abriu mão da vaga para brigar por medalhas nos 5 mil e 10 mil metros. Em Santo Domingo, há quatro anos, ele ganhou bronze e prata, respectivamente, nessas provas. Outro recorde Também no meeting belga, Zenaide Vieira estabeleceu nova marca sul-americana para os 3 mil metros com obstáculos: 9min46s52. O recorde anterior, da própria brasileira, era de 9min52s09, obtido há menos de um mês, no GP Brasil, em Belém.